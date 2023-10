„Hamas führt den Krieg von Krankenhäusern aus“: Israel vermutet Kommandozentrale unter größter Klinik in Gaza

sagte Daniel Hagari am Freitag vor Journalisten. Die militante Palästinenserorganisation nutze die Krankenhäuser „alsPalästinensische Kinder, die bei israelischen Angriffen verletzt wurden, warten im Schifa-Krankenhaus auf ihre Behandlung.

„Die Terroristen bewegen sich frei im Al-Schifa-Krankenhaus“ in Gaza-Stadt sowie in weiteren Krankenhäusern, sagte der Armeesprecher. Zudem. „Es gibt Treibstoff in den Krankenhäusern, und die Hamas nutzt ihn für ihre terroristische Infrastruktur“, sagte Hagari.

Nach dem Massaker vom 7. Oktober seien zudem Hunderte Terroristen in das Krankenhaus geströmt, um sich dort zu verstecken, weiter. Hagari berief sich auf Geheimdiensterkenntnisse.An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. headtopics.com

Die Armee zeigte unter anderem Satellitenbilder und weitere Beweismaterialien. Auf der Plattform X, vormals Twitter, veröffentlichte sie zudem eine Illustration, die unter dem Krankenhausgebäude in Gaza ein System aus Tunneln und unterirdischen Kammern zeigte.Krankenhaus werde nicht für „militärische Zwecke“

genutzt. Die Islamistenorganisation warf Israel Pläne vor, die gesamte medizinische Versorgung in dem Küstengebiet zerstören zu wollen.

Weiterlesen:

Tagesspiegel »

Israel-Krieg im Liveticker: +++ 18:12 Israel: Hamas-Zentrale unter größter Klinik in Gaza +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik. Weiterlesen ⮕

Israel-Krieg im Liveticker: +++ 12:53 Israel: Hamas hindert Menschen an Flucht nach Süd-Gaza +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik. Weiterlesen ⮕

„Hamas führt den Krieg von Krankenhäusern aus“: Israel vermutet Kommandozentrale unter größter Klinik in GazaUN-Hilfswerk: „Hölle auf Erden“ im Gazastreifen + Israelische Soldaten gehen für Angriff im Gazastreifen an Land + Gaza-Konflikt hat laut den USA einen „gefährlichen Moment“ erreicht + Der Newsblog. Weiterlesen ⮕

„Natürlich machen wir den Iran verantwortlich“: Insgesamt bereits 16 Angriffe auf US-Truppen im Nahen OstenVertreter von Hamas und Iran in Moskau + Israelische Armee tötet wohl Hamas-Raketenkommandeur + Der Newsblog. Weiterlesen ⮕

Israel-News: Hamas veröffentlicht Liste mit Todesopfern in GazaHamas veröffentlicht Liste mit Todesopfern +++ weitere EU-Hilfen auf dem Weg nach Gaza +++ Die Nachrichten zum Nahost-Konflikt im stern-Newsblog. Weiterlesen ⮕

Hamas gegen Israel: Was wir über die Opferzahlen in Gaza wissenDas palästinensische Gesundheitsministerium meldet mehr als 7000 Tote im Gazastreifen. Inzwischen werden die Zahlen immer mehr angezweifelt, auch von US-Präsident Joe Biden. Das ist bekannt. Weiterlesen ⮕