Hamas entführt Frau und Kinder: Israelis berichten in Berlin

Die Hamas entführte seine Frau und drei Kinder: Avihai Brodutch teilt seine Geschichte mit zwei weiteren Israelis in Berlin bei einem Pressetermin.Es ist dieser leere Blick. Augen, die seit 40 Tagen zu viel geweint und zu wenig Schlaf bekommen haben."Ich will einfach meine Familie zurück" – ein Satz, den die drei Israelis immer wieder sagen. Die Hamas hat ihre Kinder, Ehepartner und Enkel entführt.

Dazu kommen sie in der Akademie der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung mit deutschen Pressevertreter:innen zusammen. Auch watson ist vor Ort und spricht etwa mit Avihai Brodutch abseits des Medientrubels über das endlose Warten, den Schmerz der Ungewissheit und das Vorgehen der israelischen Regierung.mit den watson-Highlights des Tages. Nur einmal pro Tag – kein Spam, kein Blabla, nur sieben Links. Versprochen! Du möchtest lieber auf Instagram informiert werden?Die Stimmung im Raum ist gedrückt. Lediglich das Klicken der Kameras ist hier und da zu vernehmen, wenn die drei Israelis über den brutalen Hamas-Angriff am 7. Oktober berichte

