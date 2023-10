Halloween: Im Kostüm Auto fahren - das musst du beachten

Grundsätzlich ist es nicht verboten, etwa zu Halloween am Autosteuer kostümiert zur Party zu fahren. Wichtig aber: Weder Sicht, Gehör noch Bewegungsfreiheit dürfen dadurch eingeschränkt werden, heißt es vom ADAC. Ganz klar: Der große Kürbis- oder der Echsenkopf fallen damit flach. Wer sich nicht dran hält, muss bei Polizeikontrollen mit einem Bußgeld rechnen.

Hintergrund: Sie müssen für die Verkehrsüberwachung identifizierbar bleiben. Ansonsten werden 60 Euro Bußgeld fällig. Das gilt für das Schuhwerk im Straßenverkehr Und auch beim Schuhwerk gilt: Zwar gibt es für Privatfahrer keine Verbote für bestimmtes Schuhwerk, aber Monsterfüße und Co. taugen wie etwa auch sperrige Wanderstiefel oder Flipflops im Sommer nicht für die Pedalarbeit.

Heidi Klum plant ein gigantisches Halloween-KostümHeidi Klum hält sich bedeckt, was ihr Kostüm betrifft. Fest steht nur, dass es wieder extrem aufwendig werden dürfte. Sie plant, einige Straßen in Manhattan sperren zu lassen. Klums Halloween-Event in New York wird von vielen Promi-Gästen erwartet. Weiterlesen ⮕

Halloween-Trends: Wednesday-Kostüm ist der HitEin schwarzes Kleid mit weißem Kragen, eine schwarze Perücke mit geflochtenen Zöpfen und auf der Schulter eine abgehackte Hand. Wer in sein will, trägt dieses Jahr an Halloween genau dieses Kostüm. Inspiriert ist es durch die Netflix-Serie 'Wednesday'. Auch Blut, Latexmilch und farbige Kontaktlinsen sind sehr beliebt. Weiterlesen ⮕