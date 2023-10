Halloween: Gruselfilme sollten Kinder nicht überfordern

darauf achten, dass ihre Kinder nur altersgerechte Filme anschauen. Dazu rät die Initiative"Schau hin! Was Dein Kind mit Medien macht". Denn Filme können bei Kindern Ängste auslösen oder verstärken.

Manche Kinder schauen auch gerne Gruselfilme. Doch gerade jüngere Kinder können sich schnell überfordert fühlen. Denn bis zum Ende der Grundschule können Kinder nicht immer zwischen Film und Wirklichkeit unterscheiden.Völlig fernhalten von allen Gruselinhalten können Eltern ihre Kinder nicht. Treten Ängste oder Verunsicherung beim Nachwuchs auf, ist es jedoch wichtig, sie ernst zu nehmen. So raten Pädagogen auf der Webseite flimmo.

Ein Beispiel: Ein Kleinkind befürchtet, dass unter seinem Bett Monster lauern. Dann nützt es wenig, wenn Eltern sagten:"Es gibt keine Monster!" Besser ist es, gemeinsame Lösungsvorschläge anzubieten:"Komm, wir schauen zusammen unter deinem Bett nach." headtopics.com

Um ungeeignete Inhalte in den Übersichten von Streamingdiensten gar nicht erst anzuzeigen, helfen die Altersbeschränkungen, die bei den meisten Anbietern in den Einstellungen möglich sind. Oder man legt gleich ein Kinderkonto an.

Grundsätzlich können ältere Kinder mit gruseligen Szenen in Filmen besser umgehen. Doch diese Fähigkeit hängt nicht nur vom Alter, sondern auch von der bereits erworbenen Medienkompetenz und der Stimmung ab. Daher ist es sinnvoll, über gruselige Szenen, traurige Filme und schaurige Geschichten später gemeinsam zu sprechen. headtopics.com

