Halfe-Life: Ein Retro-Rückblick auf die 3D-Effekte von 1998

Halfe-Life wird im November 25 und PCGH hat dem Shooter von Valve einen Retro-Rückblick spendiert. Doch mit welchen 3D-Effekten wurden Spieler anno 1998 konfrontiert?Wichtig; Der folgende Wissensartikel stammt aus einem 3D-Sonderheft von Computec vom März 1998, das praktisch den Grundstein für PC Games Hardware legte. Der Artikel ist komplett original, nur die Rechtschreibung haben wir leicht modernisiert.

Da das Sonderheft nicht digital vorliegt, mussten alle Fotos gescannt werden, was angesichts der Druckqualität von damals zu Rastereffekten auf den Bildern führt. Bedenken Sie diesen Umstand beim Lesen des Artikels.Wenn ein Spieler seinen Lieblingstitel zockt, sind zwei Faktoren von Bedeutung: Darstellungsqua­lität und Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit lässt sich einfach und objektiv in Fps (frames per seconds/Bilder pro Sekunde) be­urteilen. Bei so subjektiven Fein­heiten wie der Qualität eines dar­gestellten Bildes gehen die Mei­nungen schon weiter auseinan­de





