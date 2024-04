Haftbefehle gegen Mitglieder der Neonazi-Kampfsportgruppe 'Knockout 51' aufgehoben

Anfang April 2022 wurden bei einem Schlag gegen die rechtsextreme Szene vier mutmaßliche Mitglieder der Neonazi - Kampfsportgruppe ' Knockout 51 ' festgenommen. Nun wurden drei Haftbefehl e aufgehoben. Jena (dpa/th) - Im Verfahren um die rechtsextreme Kampfsportgruppe ' Knockout 51 ' hat das Thüringer Oberlandesgericht die Haftbefehl e gegen drei der vier Beschuldigten aufgehoben. Als Grund führte das Gericht an, dass die Angeklagten bereits seit etwa zwei Jahren in Untersuchungshaft saßen.

Eine weitere Vollstreckung sei angesichts der Strafandrohung nicht mehr verhältnismäßig, teilte das Oberlandesgericht in Jena mit. Aufgrund der bisherigen Beweisaufnahme sehe das Gericht den vom Generalbundesanwalt angenommenen Tatverdacht der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung derzeit als nicht gegeben an. Der vierte Angeklagte müsse mit einer höheren Strafe rechnen, weshalb der Haftbefehl weiter in Vollzug belassen werde

