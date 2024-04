Haftbefehl nach Fund von Sprengvorrichtungen in Wolfsburger Wohnung

Kurz vor Ostern finden Polizisten in einer Wolfsburger Wohnung zufällig gefährliche Sprengkörper. Nach den Feiertagen nennen die Strafverfolger Details. Zwei Männer sitzen in Haft.Nach dem Fund von Sprengvorrichtungen in einer Wolfsburger Wohnung ist Haftbefehl gegen zwei Männer erlassen worden. Den Deutschen im Alter von 20 und 25 Jahren werden unter anderem Verstöße gegen das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft Braunschweig am Dienstag mitteilte.

Eine vorläufig festgenommene 25-jährige Frau sei ohne dringenden Tatverdacht frei gekommen. Über die Festnahme und den größeren Einsatz hatten die Beamten am Freitag informiert. Wegen einer Strafanzeige waren Kräfte am Donnerstagabend zur Wohnung des 25-Jährigen ausgerückt und ließen rund 20 Wohnungen in drei Mehrfamilienhäusern evakuieren. In der Wohnung nahmen die Beamten Marihuanageruch wahr und entdeckten verdächtige Gegenständ

