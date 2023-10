Hacker-Angriff legt Städte und Landkreise in NRW lahm

Nach einem Hacker-Angriff sind mehrere Städte und Landkreise in NRW am Montagmorgen nicht erreichbar. Grund ist nach ersten Erkenntnissen eine erfolgreiche Hacker-Attacke auf den kommunalen Dienstleister „Südwestfalen IT“ (mehr als 70 Kunden). Betroffen seien vor allem die Kommunikation per Internet, zum Teil aber die auch Telefonverbindungen. Wie viele Ämter genau betroffen sind, ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen seien es allerdings nahezu alle Städte und Gemeinden im Märkischen Kreis, in Olpe, Siegen und Soest.Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf deinem Gerät notwendig. Mehr Informationen dazu findest du Bereits am Morgen veröffentlichte die Stadt Siegen eine Meldung über den Kurznachrichtendienst „X“. Darin heißt es, dass die „Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein und die Stadtverwaltung Siegen sowie die weiteren Städte und Gemeinden im Kreisgebiet aktuell bis auf Weiteres nicht erreichbar“ sind. In den Rathäusern seien Info-Schalter für Notfälle eingerichtet worden.„Die Abteilungen der Kreisverwaltung Soest sind nicht arbeitsfähig“, so ein Sprecher am Morgen. Es könnten derzeit keine Kundenanfragen bearbeitet werden. Betroffen seien unter anderem die Kfz-Zulassungsstelle und die Ausländerbehörd

