Habecks Appell an Linke und Muslime - eine Rede, die der Kanzler vermissen ließ

Das Video des Vizekanzlers ist eine auf den Punkt gebrachte Geschichtsstunde. Er schildert, woran es in Deutschland nach dem Terror gegen Israel mangelt: Solidarität mit dem angegriffenen Staat, vor allem aber Solidarität mit den Juden in Deutschland und einer entschiedenen Haltung gegen Antisemitismus.

„Heute, hier in Deutschland, fast 80 Jahre nach dem Holocaust" – diese Formel verwendet er immer wieder, schildert die Angst von Juden in Deutschland, dem Land, das die Shoa zu verantworten hat.

Habecks Stärke besteht darin, sich den Schwachstellen in Deutschland zu widmen, den Finger in die Wunde des Antisemitismus zu legen. Er verweist auf große Solidaritätswellen nach rassistischen Angriffen, während die Solidarität mit Israel schnell brüchig wurde. „Die Kontextualisierung darf nicht zur Relativierung führen“, sagt Habeck.

Die Einzigartigkeit in Habecks Rede ist sein Appell an Teile der politischen Linken und an Teile der muslimischen Verbände in Deutschland. Er ist glaubwürdig, weil hier ein „Unverdächtiger“ spricht. Ein Mann, der aus der politischen Linken stammt und der keiner Ressentiments gegen Muslime verdächtig ist.

Habeck beklagt, dass unter den muslimischen Verbänden „nicht alle, und manche zu zögerlich und ich finde, insgesamt zu wenige“ sich klar von Antisemitismus distanzierten. Seine Warnung gilt allen, die antisemitische Taten verüben: Deutsche, anerkannte und nicht anerkannte Asylbewerber. Wer Deutscher ist, werde sich für antisemitische Taten „vor Gericht verantworten müssen, wer kein Deutscher ist, riskiert außerdem seinen Aufenthaltsstatus.

