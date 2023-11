Habecks Appell an Linke und Muslime: Eine Rede, die der Kanzler vermissen ließ

„Heute, hier in Deutschland, fast 80 Jahre nach dem Holocaust“ – diese Formel verwendet er immer wieder, schildert die Angst von Juden in Deutschland, dem Land, das die Shoa zu verantworten hat. Gewiss, dieleitet das Hauptstadtbüro beim Tagesspiegel. Für ihn ist der Appell Habecks eine Rede, auf die Deutschland bald vier Wochen gewartet hat.

Habecks Stärke besteht darin, sich den Schwachstellen in Deutschland zu widmen, den Finger in die Wunde des Antisemitismus zu legen. Er verweist auf große Solidaritätswellen nach rassistischen Angriffen, während die Solidarität mit Israel schnell brüchig wurde. „Die Kontextualisierung darf nicht zur Relativierung führen“, sagt Habeck.

Die Einzigartigkeit in Habecks Rede ist sein Appell an Teile der politischen Linken und an Teile der muslimischen Verbände in Deutschland. Er ist glaubwürdig, weil hier ein „Unverdächtiger“ spricht. Ein Mann, der aus der politischen Linken stammt und der keiner Ressentiments gegen Muslime verdächtig ist.

Damit „fordert“ Habeck nichts, keine Verschärfung des Rechts oder dergleichen. Er beschreibt die Rechtslage. Gut, dass das jemand aus der Spitze des Staates so unumwunden tut.Gleiches gilt für seinen Hinweis, dass die hier lebenden Muslime zu Recht Anspruch auf Schutz vor rechtsextremer Gewalt haben. Und er nimmt sie in die Pflicht. Sie müssten sich klipp und klar von Antisemitismus distanzieren, um nicht ihren eigenen Anspruch auf Toleranz zu unterlaufen, sagt Habeck.

