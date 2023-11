Habeck zeigt sich wegen antisemitischer Demos in Sorge

Der Zentralrat der Juden beklagte, dass viele Juden in Deutschland derzeit "psychischen Terror" erlebten. Präsident Schuster zeigte sich auch besorgt, weil sich die Stimmung im Land zu drehen beginne - und man von vielen Seiten bereits das berühmte "Ja, aber“ höre. Der Chef des Thüringer Verfassungsschutzes, Kramer, wiederum warnte vor der Gefahr antisemitischer Anschläge.

TAGESSPIEGEL: Teils frühzeitig beendet: Weitere Demos zum Nahostkrieg in BerlinIn Berlin fanden am Montagabend verschiedene Kundgebungen mit Bezug zum Krieg im Nahen Osten statt. Dabei fielen auch propagandistische und gewaltverherrlichende Äußerungen.

DLFNACHRICHTEN: Bundeswirtschaftsminister Habeck bei der Industriekonferenz 2023 in BerlinÄhnlich äußerte sich der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Russwurm. Die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Fahimi, warnte vor dem Verlust von Kernelementen der Industrie. Die FDP lehnt diesen sogenannten Brückenstrompreis ab, weil er über höhere Schulden finanziert werden müsste. Auch Bundeskanzler Scholz äußerte sich skeptisch dazu. Bundesfinanzminister Lindner (FDP) sagte in Düsseldorf, der sogenannte Industriestrompreis lasse sich nicht finanzieren. Deshalb müssten andere Wege gefunden werden, die Strompreise zu senken. Lindner schlug eine allgemeine Reduzierung der Stromsteuer vor. Dabei gebe es, anders als bei einem Industriestrompreis, keine Wettbewerbsverzerrung zwischen Mittelstand und Industrie, so der FDP-Vorsitzende.

NTVDE: Berlin & Brandenburg: Wegner: Lage in Berlin wegen Nahost-Konflikts angespanntAktuelle Nachrichten aus Berlin und Brandenburg

NTVDE: Berlin & Brandenburg: Giffey: Berlin hat ein SauberkeitsproblemBerlin ist nicht wirklich eine saubere Stadt - zumindest an manchen Stellen. Die Stadtreinigung BSR tut ihr Möglichstes, soll mehr Geld erhalten. Doch Senatorin Giffey sieht in Sachen Müllvermeidung auch andere in der Pflicht.

