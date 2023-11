Habeck: 'Antisemitismus ist in keiner Gestalt zu tolerieren'

in Berlin und in weiteren Städten Deutschlands ist inakzeptabel und braucht eine harte politische Antwort", sagte der Bundeswirtschaftsminister und Grünen-Politiker in einem Video, das sein Ministerium am Mittwochabend auf der Plattform X (vormals Twitter) verbreitete. Das Video kam bis Donnerstagfrüh laut Angaben der Plattform auf über drei Millionen Aufrufe und wurde tausendfach geteilt. Politiker auch der CDU lobten den Appell.

Das Verbrennen israelischer Flaggen sei eine Straftat, das Preisen der Hamas-Taten auch. "Wer Deutscher ist, wird sich dafür vor Gericht verantworten müssen, wer kein Deutscher ist, riskiert außerdem seinen Aufenthaltsstatus. Wer noch keinen Aufenthaltstitel hat, liefert einen Grund, abgeschoben zu werden.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Hakan Demir warnte vor Pauschalurteilen und sagte: "Eine überwiegende Mehrheit weiß, dass Antisemitismus ein Gift ist, das wir stoppen müssen." Eine Mehrheit wisse auch, dass es falsch sei, Musliminnen und Muslime unter Generalverdacht zu stellen.

Seit dem Überfall der islamistischen Hamas in Israel hat die Zahl der antisemitischen Vorfälle bundesweit zugenommen.Der Präsident des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz, Stephan Kramer, wiederum warnte angesichts des Kriegs in Israel und Gaza vor einer wachsenden Gefahr antisemitischer Anschläge in Deutschland.

Die Lage sei extrem emotionalisiert, es herrsche "eine abstrakt hohe Gefährdung", sagte der Verfassungsschützer, der früher Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland war. Die jüdischen Gemeinden und Organisationen stünden "ganz besonders im Fokus", sagte Kramer. Dabei gehe die größte Gefahr von radikalisierten Einzelpersonen aus.

