Haas-Pilot Nico Hülkenberg kehrt zum alten Paket zurück

Vor dem Grand Prix von Las Vegas hat Haas-Pilot Nico Hülkenberg entschieden, auf das alte Paket zurückzuwechseln: Teamchef Günther Steiner erklärt die Entscheidung(Motorsport-Total.com) - Noch in Austin als großer Hoffnungsbringer gehandelt für eine Verbesserung der Pace- und Reifenverschleißprobleme, sind spätestens nach der erneuten Pleite in Brasilien erste Zweifel am"größten Update der Teamgeschichte" im Hause von Haas aufgekommen.

Nur vier Rennen nach der erstmaligen Einführung wird das amerikanische Team in Las Vegas nun bereits mit Nico Hülkenberg auf die alte Spezifikation zurückwechseln. Dabei geht es jedoch nicht wie man vermuten könnte darum, Paralleltests mit beiden Versionen durchzuführen, wie das das Team in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Auf die Gründe für den Schritt angesprochen, erklärt Teamchef Günther Steiner:"Der Hauptgrund dafür war, dass Nico das Gefühl hatte, dass die alte Spezifikation besser zu ihm passt, und bei Kevin war es genau umgekehrt. Wir haben uns dafür entschieden, ihnen zu geben, was sie wolle

:

EXPRESS24: DHL: Großer Ärger über unpassende Paket-AblagePaket-Ärger bei DHL: Einmal nicht zu Hause und schon landet das Päckchen unschön geknickt im viel zu kleinen Briefkasten.

Herkunft: express24 | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Feed- und Multichannel-Management-Unternehmen Channel Pilot Solutions wird Teil von Bregal Unternehmerkapitals neuer E-Commerce-SoftwaregruppeHamburg (ots) - Von Bregal Unternehmerkapital (BU) beratene Fonds übernehmen die Mehrheit an der Hamburger Channel Pilot Solutions GmbH (Channel Pilot Solutions) - sie wird Teil der kürzlich neu geformten

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

SPORTSCHAU: Formel 1 kehrt in die USA zurückZum dritten Mal in diesem Jahr fährt die Formel 1 in den USA. Es ist der größte Markt für eine Rennserie, die einst komplett auf US-Rennen verzichtete und nun weiter wachsen will. f1

Herkunft: sportschau | Weiterlesen »

MST_ALLENEWS: Formel 1 kehrt nach 41 Jahren nach Las Vegas zurückAm Wochenende wird die Formel 1 zum ersten Mal seit 41 Jahren nach Las Vegas zurückkehren. Die Fahrer freuen sich über diese positive Entwicklung in den Staaten.

Herkunft: MST_AlleNews | Weiterlesen »

BR24: Paukenschlag in London: Cameron kehrt als Außenminister zurückVor dem Hintergrund der schlechten Umfragewerte für seine konservative Partei hat der britische Regierungschef Rishi Sunak sein Kabinett umgebaut. Der frühere Premierminister David Cameron kehrt als Außenminister auf die große Bühne zurück.

Herkunft: BR24 | Weiterlesen »

ZDF: Tsunamis: Julia stirbt und Jahre später kehrt ihre Schwester zurückEine befreundete Gruppe macht Ende 2004 Thailand-Urlaub, als der Tsunami kommt. 15 Jahre später ist die totgeglaubte Alexandra plötzlich wieder da und konfrontiert sie mit der Vergangenheit. Zum neuen Serienhighlight DieZweiteWelle:

Herkunft: ZDF | Weiterlesen »