Seit drei Staffeln verkörpert Jannik Schümann den Kaiser Franz in „ Sisi “ mit Schnauzer. In seiner neuesten RTL+- Serie „ Disko 76 “ hat er den jetzt gegen ewig lange Koteletten eingetauscht. Wie anstrengend die Tanz-Szenen für die neue Serie waren und welches haarige Geheimnis auf die Zuschauer in der neuen Sisi -Staffel warten wird, verrät er uns oben im Video.

Mit „Disko 76“ in die wilden Siebziger! Streaming-Tipp: Die neue Serie mit Jannik Schümann in der Hauptrolle „Disko 76“ jederzeit auf RTL+ streamen. Im vierten Jahr gibts eine Änderung Drei Jahre lang trug Jannik Schümann dank seiner Rolle als Kaiser Franz über mehrere Wochen jeweils einen Schnauzbart. Aber damit ist es jetzt vorbei, wie er bei Punkt 12 erzählte: „Ich drehe parallel noch was anderes und werde zum ersten Mal einen Fake-Schnauzer und eine Fake-Perücke bekommen.“ Aber die Sisi-Fans können aufatmen. „Ich hatte jetzt gerade Probe in Riga – und es sieht erstaunlich gut aus“, berichtet der 31-Jährig

Jannik Schümann Sisi Disko 76 Kaiser Franz Tanz-Szenen Serie Haariges Geheimnis

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



RTL_com / 🏆 101. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Haariges Insekt: Forscher findet neue Käfergattung beim CampingZunächst hielt der Wissenschaftler seine Entdeckung in Australien für Vogelkot. Dann wurde ihm klar: Es handelt sich um ein Exemplar einer bis dahin noch unbekannten Gattung von Käfern. Das Tier wirft Fragen auf.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Let's Dance 2024 im Ticker: Victoria Swarovski löst haariges Rätsel„Let's Dance“ startet am 23. Februar mit der großen Kennenlernshow. In unserem Ticker findet ihr rund um die Uhr alle News zur Tanzshow.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Bester Start auf Disney+ seit drei Jahren: Marvel-Fans lieben neue SerieMit ihrer neusten Serie haben die Marvel Studios wieder einmal eine exorbitante Anzahl an Fans vor den Bildschirmen versammelt. Um welche Produktion..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Darauf warten Fans in Deutschland seit 5 Jahren: Netflix nimmt beliebte Dramedy-Serie ins ProgrammWer hierzulande mit den Vorstadtweibern lachen, weinen und tratschen möchte, guckte lange Zeit in die Röhre. Das ändert sich jetzt dank Netflix...

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Große NCIS-Reunion in neuer Serie möglich: Darauf warten Fans seit 11 JahrenEin neue NCIS-Serie soll die Fan-Lieblinge Tony DiNozzo und Ziva David zurückbringen. Sie könnten dort auch auf einen alten Bekannten treffen.

Herkunft: moviepilot - 🏆 99. / 51 Weiterlesen »

Manchester City: Rodri stellt unfassbare Serie von 60 Spielen ohne Niederlage in Serie aufRodri von Manchester City hat eine unfassbare Serie aufgestellt: Der defensive Mittelfeldspieler blieb zuletzt in 60 Spielen in Serie ohne Niederlage.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »