Haare lang oder kurz? Mit der 5,7 Regel findest du die ideale Haarlänge für dein Gesicht

Wie ausgeführt, gibt laut Frieda die Kinnpartie den Ausschlag für die Wahl der Haarlänge. Die grobe Faustregel lautet: Je länger, desto eher passen lange, fließende Haare. Und Frieda empfiehlt auch einen ganz konkreten Richtwert – 2,25 Inches nämlich, das entspricht ziemlich genau 5,7 Zentimetern. Der wird zwischen dem Ende des Ohrläppchens und der Unterseite des Kinns gemessen – und das geht ganz einfach.

Alles, was du brauchst, sind ein Bleistift und ein Lineal. Den Bleistift legst du horizontal unter dein Kinn, dann legst du das Lineal im rechten Winkel an und misst den Abstand zum Ende deines Ohrläppchens. Misst der 5,7 Zentimeter oder weniger, dann steht deiner Typ-Veränderung mit kurzen Haaren, also alles bis etwa Kinnlänge, eigentlich nichts im Wege. Fällt die Distanz höher aus, solltest du laut Frieda eher bei deiner Mähne bleiben.

Natürlich ist auch die 5,7 Regel nicht in Stein gemeißelt und sich von seinen langen Haaren einzig aufgrund seiner Kinnproportionen zu trennen, ist für manchen vielleicht doch ein wenig zu gewagt. Aber zumindest bietet die Regel ein gutes Ausschlussverfahren, in welchem Fall man sich eher nicht von seiner Mähne trennen sollte. Das Wichtigste ist ohnehin, dass du dich mit deinem Style wohlfühlst – und dann muss er auch nicht dem gerade angesagten Trend entsprechen.

