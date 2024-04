Haaland von Keane kritisiert nach Remis gegen Arsenal

Manchester Citys Stürmer Erling Haaland wurde von Roy Keane nach dem 0:0 gegen Arsenal scharf kritisiert. Keane bezeichnete sein allgemeines Spiel als armselig und forderte ihn auf, sich zu steigern. Haaland blieb in den letzten fünf Spielen ohne Tor und hat nur einmal in den letzten vier Premier-League-Partien getroffen.

Manchester City liegt mit einem Punkt Rückstand auf Arsenal auf dem dritten Platz der Tabelle.

