Haaland kämpft mit Torflaute und wird mit Roy Keane verglichen

Erling Haaland ist offenbar doch von dieser Welt: Der Angreifer von Manchester City, der für seine herausragenden Qualitäten im Abschluss bekannt ist, kämpft seit Wochen mit einer ungewohnten Torflaute. Im Spitzenspiel gegen den FC Arsenal (0:0) war der Norweger über nahezu die gesamte Distanz abgemeldet. Im Anschluss erntete Haaland Spott, Häme und einen brisanten Vergleich.Roy Keane war zu seiner aktiven Zeit als Profi-Fußballer gefürchtet.

Jahrelang dominierte das irische Raubein das Mittelfeld von Manchester United, sammelte während seiner Karriere satte sieben Platzverweise in der Premier League. Einen davon, den wohl berüchtigsten, am 21. April 2001. Im Derby gegen Manchester City setzte Keane kurz vor Schluss beim Stand von 1:1 zu einer nahezu beispiellosen Grätsche an und traf seinen Gegenspieler mit voller Wucht auf Kniehöhe. Der Name des Gegenspielers: Alf Inge Haaland. Es war eine Racheaktion, das gab Keane mehr als ein Jahr später z

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Eurosport_DE / 🏆 89. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Roy Keane kritisiert Erling HaalandDer frühere Weltklassespieler Roy Keane war einst bekannt für seine harten Tacklings, auch Alf-Inge Haaland kann davon ein Lied singen. Jetzt hat der Ire, inzwischen TV-Experte bei Sky Sports, dessen Sohn Erling attackiert - allerdings verbal.

Herkunft: Sky Sport News HD - 🏆 15. / 68 Weiterlesen »

Roy Keane kritisiert Erling HaalandDer frühere Weltklassespieler Roy Keane war einst bekannt für seine harten Tacklings, auch Alf-Inge Haaland kann davon ein Lied singen. Jetzt hat der Ire, inzwischen TV-Experte bei Sky Sports, dessen Sohn Erling attackiert - allerdings verbal.

Herkunft: Sky Sport News HD - 🏆 15. / 68 Weiterlesen »

Aston Villas Stürmer Ollie Watkins wird von Roy Keane gelobtDer Stürmer Ollie Watkins von Aston Villa wird von der ManUnited-Legende Roy Keane für seine starke Saison gelobt. Keane ist überzeugt davon, dass Watkins für ein Top-Team spielen kann.

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 90. / 51 Weiterlesen »

United-Ikone Keane wütet: Harsche Kritik prasselt auf 'armseligen' Haaland niederErling Haaland gilt als einer der besten Stürmer der Welt, doch Roy Keane greift den Angreifer von Manchester City nach dem torlosen Remis gegen den FC Arsenal scharf an. Für den Ex-Profi spielt der Norweger 'wie ein Viertligaspieler' und müsse sich in einem Bereich unbedingt steigern.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

„Aus dem Gesäß“: St. Paulis Eggestein happy über Ende seiner TorflauteDas Dutzend hatte er vergangene Woche gegen Hertha BSC schon vollgemacht. Unfreiwillig, versteht sich. In Nürnberg aber beendete Johannes Eggestein seine

Herkunft: mopo - 🏆 75. / 59 Weiterlesen »

Bundesliga: Mit Wucht und Eleganz: Union beendet TorflauteBerlin - Einen Heimsieg eingefahren, die Torflaute beendet, den Vorsprung auf die Abstiegsplätze deutlich ausgebaut: Union Berlin geht mit einem

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »