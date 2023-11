GZSZ-Special in Spielfilmlänge mit Paris als Schauplatz

Am Donnerstagabend durften sich Fans über ein 'GZSZ'-Special in Spielfilmlänge freuen. Was hielt die besondere Folge der Serie bereit? Für eine Special-Folge in Spielfilmlänge, der Paris als Schauplatz dient, wurde am Donnerstagabend (23. November) die Primetime freigeräumt. In dem Film stehen besonders vier Personen aus dem 'GZSZ'-Universum im Fokus. Ihre Zweisamkeit auf ihrem Romantik-Trip. Doch Laura ist nicht ganz bei der Sache.

'Wir sind da, es kann losgehen', hinterlässt sie mit dem Handy eine Nachricht. John ahnt nichts und genießt mit ihr einen Streifzug durch die Pariser Straßen. Von ihrem Liebeskummer übermannt, sie kann Saschas (Daniel Noah, 36) Abreise einfach nicht vergessen. Dass sie ihre Taschenkollektion von Vleder Bag in Paris auf einer Fashionshow präsentieren soll, gerät in den Hintergrund. Lilly (Iris Mareike Steen, 32) überzeugt sie jedoch davon, sich die Reise und die berufliche Chance nicht entgehen zu lassen: 'Du hast so hart dafür gearbeitet.' Emily macht sich hastig auf nach Pari





brigitteonline » / 🏆 23. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Chryssanthi Kavazi erwartet ihr zweites Kind und spielt Hauptrolle in GZSZ-SpecialDie Schauspielerin Chryssanthi Kavazi ist überglücklich, da sie sowohl beruflich als auch privat große Freude erlebt. Sie wird eine Hauptrolle im GZSZ-Special spielen und erwartet ihr zweites Kind.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Frische GZSZ-Bilder aus Paris: Neue Infos zum großen Serien-SpecialWillkommen in der Stadt der Liebe

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

GZSZ-Special: John, Laura und Emily in ParisFür Laura und John könnte es gerade nicht besser laufen – endlich hat das Drama der vergangenen Monate ein Ende genommen und sie sind verheiratet. Doch die Hochzeitsreise stellt ihr Eheglück gewaltig auf die Probe. Achtung, es folgen Spoiler!In wenigen Wochen ist es endlich so weit – das GZSZ-Special wird im TV ausgestrahlt. Bereits am 23. November 2023 kommen die Fans von John (Felix von Jascheroff), Laura (Chryssanthi Kavazi) und Emily (Anne Menden) bei der Folge in Spielfilmlänge auf ihre Kosten, denn die drei Charaktere stehen im Fokus. Nach den turbulenten Monaten, die hinter ihnen liegen, reisen John und Laura nach Paris, um in der Stadt der Liebe ihr frisches Eheglück zu genießen. Und auch Emily zieht es in die Hauptstadt Frankreichs. Die Taschendesignerin darf im Rahmen einer großen Fashionshow ihre neuste Kollektion präsentieren. Nach der schmerzhaften Trennung von Sascha (Daniel Noah) steht ihr nun die große Karriere bevor. Doch dann kommt für die drei alles anders als erwartet.Lauras mysteriöser Koffer verschwindet und Emily hat einen verhängnisvollen FlirtJohn und Lauras Flitterwochenpläne wurden nach der überraschenden Trennung von Emily und Sascha auf Eis gelegt. Doch jetzt, wo es der Designerin endlich wieder besser zu gehen scheint, nutzt das frisch angetraute Ehepaar die Gelegenheit für einen romantischen Trip nach Paris

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

SO dramatisch wird das GZSZ-Special in ParisWillkommen in der Stadt der Liebe

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Dramatische Wendung für Emily: Das verraten die neuen Infos über das GZSZ-SpecialFür Laura und John könnte es gerade nicht besser laufen. Doch die Hochzeitsreise stellt ihr Eheglück gewaltig auf die Probe...

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Große Sorge um Emily: Neue Infos über das GZSZ-Special versprechen dramatische SzenenFür Laura und John könnte es gerade nicht besser laufen. Doch die Hochzeitsreise stellt ihr Eheglück gewaltig auf die Probe...

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »