GZSZ: Emily im Gefühlschaos – sie lässt sich zu einem Kuss mit Paul hinreißen

Emily trauert noch immer ihrer Beziehung mit Sascha hinterher. Überraschend findet sie Trost bei Paul und die beiden kommen sich sogar näher. Achtung, es folgen Spoiler!Das Gefühlschaos bei GZSZ geht weiter! Vor allem für Emily (Anne Menden) läuft es in Sachen Liebe mal wieder alles andere als rund. Nach langem Hin und Her fand die Taschendesignerin vor wenigen Monaten endlich ihr Glück mit Sascha (Daniel Noah). Doch dieses sollte nicht von langer Dauer sein.

Doch das könnte sich jetzt ändern. Seitdem Sascha sich ohne Verabschiedung aus dem Staub gemacht hat, steht Paul seiner Ex unterstützend zur Seite. Nach der Halloweenparty im Vereinsheim übernachtet Emily sogar bei ihm und die alte Vertrautheit kommt wieder auf. Es kommt, wie es kommen muss: Emily und Paul küssen sich!Bei GZSZ funkt es nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera.

GZSZ-Special: John, Laura und Emily in ParisFür Laura und John könnte es gerade nicht besser laufen – endlich hat das Drama der vergangenen Monate ein Ende genommen und sie sind verheiratet. Doch die Hochzeitsreise stellt ihr Eheglück gewaltig auf die Probe. Achtung, es folgen Spoiler!In wenigen Wochen ist es endlich so weit – das GZSZ-Special wird im TV ausgestrahlt. Bereits am 23. November 2023 kommen die Fans von John (Felix von Jascheroff), Laura (Chryssanthi Kavazi) und Emily (Anne Menden) bei der Folge in Spielfilmlänge auf ihre Kosten, denn die drei Charaktere stehen im Fokus. Nach den turbulenten Monaten, die hinter ihnen liegen, reisen John und Laura nach Paris, um in der Stadt der Liebe ihr frisches Eheglück zu genießen. Und auch Emily zieht es in die Hauptstadt Frankreichs. Die Taschendesignerin darf im Rahmen einer großen Fashionshow ihre neuste Kollektion präsentieren. Nach der schmerzhaften Trennung von Sascha (Daniel Noah) steht ihr nun die große Karriere bevor. Doch dann kommt für die drei alles anders als erwartet.Lauras mysteriöser Koffer verschwindet und Emily hat einen verhängnisvollen FlirtJohn und Lauras Flitterwochenpläne wurden nach der überraschenden Trennung von Emily und Sascha auf Eis gelegt. Doch jetzt, wo es der Designerin endlich wieder besser zu gehen scheint, nutzt das frisch angetraute Ehepaar die Gelegenheit für einen romantischen Trip nach Paris Weiterlesen ⮕

