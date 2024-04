Guyana wehrt sich gegen Venezuelas Anspruch auf Essequibo-Region

Mit einem neuen Gesetz will Präsident Maduro die ölreiche Region Essequibo im Nachbarland Guyana zu einem Teil Venezuela s machen. Guyana möchte eine Einnahme seines Hoheitsgebiets nicht zulassen. Die Regierung des südamerikanischen Guyana wehrt sich gegen die angestrebte Vereinnahmung seiner ölreichen Region Essequibo durch Venezuela s Präsident Nicolás Maduro .

Man werde die 'Annexion, Beschlagnahme oder Besetzung eines Teils seines Hoheitsgebiets nicht dulden', hieß es in einer vom Außenministerium veröffentlichten Mitteilung. Der Versuch Venezuelas, 'mehr als zwei Drittel des souveränen Territoriums Guyanas zu annektieren und es zu einem Teil Venezuelas zu machen', sei ein 'eklatanter Verstoß gegen die grundlegendsten Prinzipien des Völkerrechts', die in der Charta der Vereinten Nationen verankert seien, hieß es weiter. Maduro hatte am Mittwoch ein Gesetz erlassen, wonach die Region Essequibo, die zum Nachbarland Guyana gehört, zum 24. Bundesstaat Venezuelas wir

