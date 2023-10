Gütersloher gibt seltene Einblicke in fast 100 Jahre altes Familienunternehmen

Gütersloh. Er steht an der Tür und lauscht den letzten Worten von Eva-Maria Dierkes, der Vertreterin des Begräbnisdienstes der katholischen Kirche. Stille. Die ersten Töne der Ausgangsmusik erklingen und signalisieren ihm seinen Einsatz. Simon Wellenbrink betritt die Friedhofskapelle, in der die Trauergäste einer verstorbenen Frau gemeinsam Abschied nehmen.

Jetzt darf er selbst ausbilden und macht seinen Meister. Dass er mal in die Fußstapfen seiner Mutter treten wird, hätte Wellenbrink früher allerdings nie gedacht. „Als Kind wollte ich auf keinen Fall Bestatter werden“, sagt er. „Ich habe immer nur die negativen Aspekte gesehen. Keine gemeinsamen Urlaube, weil immer jemand im Institut sein musste.“ Jetzt kann Wellenbrink seine Mutter besser verstehen.

Gütersloher Bestatter gibt seltene Einblicke in fast 100-jähriges FamilienunternehmenWenn ein Mensch stirbt, sind Bestatter erste Anlaufstelle. Die „NW“ hat einen begleitet, um herauszufinden, warum sich Menschen für den Job entscheiden. Weiterlesen ⮕

100 Jahre Rundfunk in DeutschlandAm 29. Oktober 1923 startet die 'Deutsche Stunde' als erster offizieller Radiosender Deutschlands aus dem Vox-Haus am Potsdamer Platz in Berlin. 1924 geht die erste Rundfunkanstalt Norddeutschlands, die Norag, an den Start. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird der Sender neu aufgebaut, der NWDR entsteht. Die Jahre 1924 bis 1947 sind geprägt von politischem Einfluss und technischer Entwicklung. Heute hat die Digitalisierung auch das Radio verändert. Weiterlesen ⮕

100 Jahre Türkische Republik: Gedämpfte Stimmung und ambivalentes VerhältnisAm 29. Oktober 2023 wird die Türkische Republik hundert Jahre alt. Die Stimmung ist gedämpft, da der Krieg im Gaza-Streifen alles überschattet. Präsident Erdoğan und seine AKP haben ein ambivalentes Verhältnis zur Republik, da sie den Säkularismus abschaffen und den Islam als Staatsreligion verankern wollen. Die Feierlichkeiten werden von Erdoğan und seinen Anhängern eher abweisend betrachtet. Weiterlesen ⮕

100 Jahre Rundfunk in DeutschlandAm 29. Oktober 1923 startet die 'Deutsche Stunde' als erster offizieller Radiosender Deutschlands aus dem Vox-Haus am Potsdamer Platz in Berlin. 1924 geht die erste Rundfunkanstalt Norddeutschlands, die Norag, an den Start. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird der Sender neu aufgebaut, der NWDR entsteht. Die Jahre 1924 bis 1947 sind geprägt von politischem Einfluss und technischer Entwicklung. Heute hat die Digitalisierung auch das Radio verändert. Weiterlesen ⮕

100 Jahre Türkische Republik: Eine besondere Beziehung zu DeutschlandDie Türkei und Deutschland sind historisch, politisch, wirtschaftlich und menschlich eng miteinander verbunden. Bereits bei der Gründung der Türkischen Republik im Jahr 1923 wurden enge Beziehungen zu Deutschland aufgebaut. Deutsche Experten halfen beim Aufbau der neuen Hauptstadt Ankara. Später kamen viele türkische Gastarbeiter nach Deutschland und blieben. Weiterlesen ⮕

100 Jahre Radio: Von der Entdeckung zum praktischen EinsatzVon der Entdeckung eines Prinzips bis zu seiner praktischen Anwendung kann es lange dauern – so auch beim Radio, das in Deutschland jetzt seinen 100. Geburtstag feiert. Die Theorie dazu liefert rund 80 Jahre später, 1864, der Schotte James Clerk Maxwell mit seinen Überlegungen zum Elektromagnetismus. Dass die Theorie stimmt, beweist der deutsche Physiker Heinrich Hertz 1886 – er erzeugt als Erster gezielt Überschläge von einem Funkeninduktor auf zwei durch einen Metallring verbundene Kugeln. Hertz schafft damit zwar die wesentlichen Voraussetzungen für den Rundfunk, wie wir ihn seit jetzt einem Jahrhundert kennen – er selbst realisiert den praktischen Wert seiner Forschung aber nicht. Weiterlesen ⮕