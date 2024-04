Gute Tastatur und Maus für das Home-Office

Wer im Home-Office arbeitet, benötigt eine gute Maus und eine gute Tastatur . Im Test : 14 kabellose Exemplare in den Preisklassen bis 50 Euro, von 50 bis 100 Euro und über 100 Euro. Alle Tastatur - Maus -Sets kommen mit Funk-Adapter , der eine USB-Buchse am PC benötigt; bei neun Modellen lassen sich Maus und Tastatur auch per Bluetooth mit dem Computer koppeln.

Wer häufig lange Texte schreibt, braucht ein Keyboard mit gutem Druckpunkt und flachem Hub für kurze Wege, wie ihn etwa die Logitech MX Keys S Combo bietet. Steht häufig die Nutzung von Excel auf dem Plan? Dann sollte die Tastatur einen separaten Ziffernblock haben. Der fehlt bei den Modellen Trust Lyra und Logitech Pebble 2. Vielen Keyboards liegt eine Standardmaus mit zwei Tasten und Scrollrad bei. Als angenehm empfanden die Tester die Maus MX Master 3S, die den Logitech-Sets MX Keys S Combo und MX Mechanical Combo beiliegt. Aufgrund ihres Designs lässt sie sich aber nicht von Linkshändern nutze

