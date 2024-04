Gute Nachrichten von der Verletztenfront beim FC Bayern

Am Tag nach der 2:3-Blamage beim 1. FC Heidenheim gibt es beim FC Bayern gute Nachrichten von der Verletztenfront . Die zuletzt angeschlagenen Leroy Sane , Kingsley Coman und Noussair Mazraoui haben zwei Tage vor dem Arsenal-Spiel nämlich mit dem Team trainiert. Manuel Neuer arbeitete auf dem Nebenplatz zudem torwartspezifisch mit Torwarttrainer Michael Rechner sowie den Ersatztorhütern Daniel Peretz und Max Schmitt .

Sven Ulreich und die anderen Startelf-Spieler haben indoor eine Regenerationseinheit auf dem Fahrrad abgespult. Pavlovic fehlt weiterDie einzige schlechte Nachricht: Aleksandar Pavlovic fehlt weiterhin mit einem Infekt, er wird mit hoher Wahrscheinlichkeit am Montag nicht mit nach London reisen. Die Nachbesprechung nach dem gestrigen Spiel ging über eine halbe Stunde. Auch Sportvorstand Max Eberl war in der Kabine. Das für 11:00 Uhr angesetzte Spielersatztraining begann erst um 11:30 Uhr. Mehr zu den Autoren und Autorinnen auf skyspor

