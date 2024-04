Gute Nachricht für Berufsschüler nach Busunfall

Gute Nachricht für die Berufsschüler und ihre Betreuer aus dem Theresia-Gerhardinger-Berufskolleg in Rimbeck: Nach dem schweren Busunfall in der Nacht zu Karfreitag auf der A44 sind alle über Ostern wieder aus dem Krankenhaus gekommen und zu Hause. Von den 60 Personen in dem Doppeldecker-Bus waren 21 Menschen verletzt worden, einer davon schwer.

Nur der Busfahrer werde noch stationär behandelt, berichtet die Geschäftsführerin des Kolping-Schulwerks, Eva Klare-Kurtenbach, am Dienstag auf „NW“-Anfrage. Die guten Genesungswünsche der Schüler und Betreuer galten ihm, ergänzt sie. Das Schulwerk ist Träger des Berufskollegs, Fachschulen für Sozialpädagogik und Heilerziehungspflege sowie die Berufsfachschule für Sozialassistenz mit dem Schwerpunkt Heilerziehung unter einem Dach. Und es plant nun schon, was in dieser letzten Osterferienwoche noch vorbereitet werden soll, damit es nächsten Montag wieder mit Unterricht weitergehen kan

