Herr Werninger, Sie erzählen mit „ Gute Freunde – Der Aufstieg des FC Bayern“ die Geschichte des FC Bayern München als Serie . Wie real bzw. fiktional ist die Geschichte ? Die Geschichte der Serie ist schon sehr nah an dem, was damals passiert ist. Dafür haben Richard Kropf und das Autorenteam sehr ausführlich recherchiert in Biografien , Chroniken , Archive n.

Es basiert ja auch auf dem gleichnamigen Buch „ Gute Freunde “ von Thomas Hüetlin , das die Geschichte des FC Bayern dann sogar bis 2002 erzählt, auch das ist schon sehr detailliert. Natürlich ist die konkrete Dialogebene fiktionalisiert und manchmal dramaturgisch verkürzt , wobei wir auf die nötige Authentizität achten, um der Zeit und den Figuren treu zu sein. Gerade weil es zuletzt auch viele Doku-Projekte gab, bei denen die Nähe zu Vereine n und Personen durchaus kritisiert wurde: Wie sind Sie die Serie angegangen? Die Serie wurde absichtlich nicht zusammen mit dem FC Bayern München entwickelt und produziert, um eine Serie über, aber nicht mit dem FC Bayern München zu erzähle





