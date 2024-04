Günther Jauch sprachlos: „Wer wird Millionär?“-Kandidatin musste Interpol Rede und Antwort stehen

Günther Jauch kann es gar nicht fassen: „Wer wird Millionär?“- Kandidatin Michelle Leist musste Interpol tatsächlich einmal Frage und Antwort stehen.“-Sonderfolgen in Überlänge. Am Montag (1. April 2024) durfte unter anderem Michelle Leist auf dem berühmten Quizstuhl Platz nehmen. Zwischen all den kniffeligen Fragen ist wie immer aber etwas Zeit für private Plaudereien. Die Hotelbesitzerin hat eine ganz besonders verrückte Geschichte dabei – da wird sogar Günther Jauch (67) sprachlos.

Bevor sich Michelle Leist der 125.000-Euro-Frage stellt, fordert „Wer wird Millionär“-Moderator sie auf „eine super Geschichte“ zu erzählen. „Bei Ihnen waren mal Mörder“, so Günther Jauch fassungslos. Bevor sich noch Gerüchte verbreiten, muss Michelle Leist klarstellen, dass folgendes nicht in ihrem Hotel passiert ist, sondern in dem Hotel in dem sie ihre Ausbildung gemacht ha

Günther Jauch Wer Wird Millionär? Kandidatin Interpol Quizstuhl Hotelbesitzerin Geschichte

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tzmuenchen / 🏆 41. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

„Wer wird Millionär“-Redaktion veräppelt Günther JauchBei „Wer wird Millionär“ tauchte plötzlich Moderator Günther Jauch in den Antwortmöglichkeiten auf: „Sexiest Man Alive“?

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

“Wer wird Millionär”-Bewerbung - So kommen Sie auf den Stuhl bei Günther JauchEinmal bei “Wer wird Millionär” um die Millionen spielen: Für viele ein Traum, doch wie sieht die Bewerbung für die Quizshow eigentlich aus? FOCUS Online erklärt, wie Sie es in die RTL-Erfolgsshow mit Günther Jauch schaffen.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Wer wird Millionär: Kandidatin verzockt sich trotz Hilfe von Günther JauchEine Kandidatin bei der Quizshow 'Wer wird Millionär?' verzockt sich trotz Hilfe von Moderator Günther Jauch und dem Publikum.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Wer wird Millionär: Kandidatin verzockt sich trotz Hilfe von Günther JauchEine Kandidatin bei der Quizshow 'Wer wird Millionär?' verzockt sich trotz Hilfe von Moderator Günther Jauch und dem Publikum.

Herkunft: rosenheim24 - 🏆 104. / 51 Weiterlesen »

Wer wird Millionär: Kandidatin verzockt sich trotz Hilfe von Günther JauchEine Kandidatin bei der Quizshow 'Wer wird Millionär?' verzockt sich trotz Hilfe von Moderator Günther Jauch und dem Publikum.

Herkunft: bgland24 - 🏆 102. / 51 Weiterlesen »

Wer wird Millionär?: Plötzlich geht es um die Unterhosen-Größe von Günther JauchRTL zeigte zu Ostern gleich zwei Folgen von „Wer wird Millionär?“. In der zweiten Oster-Folge wurde es schlüpfrig: Plötzlich ging es um die Unterhosen-Größe von Günther Jauch.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »