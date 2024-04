Günther Jauch bei „Wer wird Millionär?“ von Kandidatin überrascht

Bei „Wer wird Millionär?“ erlebte Günther Jauch schon allerhand. Jetzt brachten ihn die nicht vorhandenen Musikkenntnisse einer Kandidatin aus der Fassung.“ (1. April) bot sich einigen Kandidaten wieder die Chance auf einen Geldsegen. Karin Baffour aus Ingolstadt war eine davon.

Die Hochschuldozentin für Sprachtechnologie und -terminologie stellte sich den kniffligen Fragen und legte einen souveränen Auftritt hin – doch ausgerechnet eine Schlager-Frage brachte sie ins Wanken – und Günther Jauch (67) aus der Fassung.erlebte einen feuchtfröhlichen Abend mit Udo Jürgens „Wer ist bislang noch nicht mit einem gemeinsamen Duett in den deutschen Single-Charts aufgetaucht? A: Mark Forster & Lena, B: Andreas Bourani & Sido, C: Udo Lindenberg & Clueso, D: Roland Kaiser & Maite Kelly“, will Jauch für 16.000 Euro wissen. Baffour steht dabei vor einem Rätsel und verbrät sogar einen Publikumsjoker. Dessen Antwort fällt recht eindeutig aus: 82 Prozent stimmen für „A: Mark Forster & Lena

