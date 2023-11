Günstigere Abo-Modelle mit Werbung gewinnen an Fahrt

Im Videostreaming-Geschäft gewinnen günstigere Abo-Modelle mit Werbung an Fahrt. Beim Unterhaltungsriesen Disney entschied sich im vergangenen Quartal mehr als die Hälfte der Neukunden dafür. Der Trend könnte die Umverteilung der Werbeausgaben weg vom klassischen linearen Fernsehen beschleunigen und damit die TV-Landschaft umkrempeln.

Der Disney-Konzern, der sowohl einen Streaming-Dienst als auch ein klassisches TV-Geschäft hat, treibt einerseits den Wandel mit an - muss aber auch die Folgen verdauen. Das hat Einfluss darauf, welche Filme und Serien der Hollywood-Riese in den kommenden Jahren produzieren wird - und für wie viel Geld. Weltweit steig die Zahl der Nutzer von Disney+ mit Werbe-Abo um rund 2 Millionen auf 5,2 Millionen. Der große Streaming-Rivale Netflix kam zuletzt auf 15 Millionen Werbe-Abos. Insgesamt wuchs die Kundenzahl in der Kernmarke Disney+ um 7 Millionen auf 112,6 Millionen, wie Konzernchef Bob Iger bei der Vorlage von Quartalszahlen nach US-Börsenschluss am Mittwoch sagt

ECOMENTO_DE: Ford plant drei neue Elektroauto-Modelle für EuropaFord kündigt drei neue Elektroauto-Modelle für den europäischen Markt an. Der erste wird der mittelgroße Explorer sein, der 2024 auf den Markt kommt. Es gibt auch Erlkönigbilder eines zweiten Vollstromers, der als 'Sport Crossover' bezeichnet wird. Das Modell wird auf der MEB-Architektur von Volkswagen basieren und im nächsten Jahr im Kölner Werk produziert.

EXPRESS24: Neuer GT-Sportler von Mercedes-AMG fährt vorMercedes-AMG stellt dem Roadster SL jetzt als Coupé in zweiter Generation einen neuen GT zur Seite. Der GT basiert auf dem Roadster, bekommt aber kein eigenen offenen Sportler mehr - dafür mehr Platz.

FİLMSTARTS: Schon in 3 Tagen könnt ihr den schönsten Anime-Film des Jahres im Abo streamenAn die Filme vom Studio Ghibli hat Stefan sein Herz verloren und 'Prinzessin Mononoke' gehört zu seinen absoluten Lieblingsfilmen. Doch auch Anime-Serien wie 'Attack on Titan', 'One Punch Man' oder 'Haikyu!!' haben es ihm angetan.

FOLLOW_THE_G: Telegram Premium in Deutschland nutzen: Geht das?Die beliebte Messenger-App Telegram ist nicht mehr für alle Nutzer kostenlos. Wer auf bestimmte Funktionen zugreifen möchte, muss ein Telegram-Premium-Abo abschließen. Auch über ein Jahr nach dem Start ist das Abo aber noch nicht überall verfügbar. Auch in Deutschland kann man nicht auf Telegram Premium zugreifen.

Nach dem Böllerwurf beim Spiel des FCA gegen die TSG Hoffenheim FCATSG tritt der Sport in den Hintergrund. Was bekannt ist – und welche Folgen das haben wird: Die neue Folge unseres FCA-Podcasts 'Viererkette':

