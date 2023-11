– Günstige Gesundheitsaktie

Nach neun Monaten steht ein Umsatzplus von 5 % auf 16,62 (VJ 15,86) Mrd. EUR zu Buche. Das EBIT landete mit 1,63 Mrd. EUR auf dem Vorjahresniveau. Vor allem aufgrund der gestiegenen Zinslast ging das Konzernergebnis um 14 % auf 1,11 (VJ 1,28) Mrd. EUR zurück. Inklusive von FMC ergibt sich aufgrund von Wertberichtigungen ein Konzernverlust in Höhe von 406 Mio. EUR nach einem Gewinn von 321 Mio. EUR im Vorjahr.

Im Teilkonzern Helios stiegen die Erlöse von Januar bis Ende September um 5 % auf 9,13 (VJ 8,69) Mrd. EUR. Das EBIT legte um 4 % auf 861 (VJ 831) Mio. EUR zu. Neben der positiven Entwicklung der Fallzahlen in Deutschland und Spanien trugen Kosteneinsparungen sowie Mittel aus dem staatlichen Energiehilfsfonds zum Ergebnisplus bei.

Für das Gesamtjahr 2023 erwartet das Fresenius-Management nun ein bereinigtes EBIT auf Vorjahresniveau. Bislang war ein Rückgang im einstelligen Prozentbereich nicht ausgeschlossen worden. Beim Konzernumsatz wird auch weiterhin mit einem organischen Zuwachs im mittleren einstelligen Prozentbereich gerechnet.laufen die Geschäfte etwas besser als ursprünglich erwartet. Nach neun Monaten steht ein Umsatzplus von 5 % auf 14,47 (VJ 14,40) Mrd. EUR zu Buche.

Fazit: Es geht voran bei Fresenius. An der Börse kommt der Neunmonatsbericht gut an, die Fresenius-Aktie gehört aktuell zu den Gewinnern im DAX. Die Fokussierung auf Kabi und Helios erscheint sinnvoll und sollte den Konzern künftig stabilisieren. Nach dem Kursrückgang in den letzten Wochen ist die Aktie auf dem aktuellen Niveau bei rund 25 Euro attraktiv bewertet, so dass an einen Einstieg oder auch an Nachkäufe gedacht werden kann.

