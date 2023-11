Günstige Elektroautos: Renault plant Neuauflage des Ur-Twingos

Günstige Elektroautos für unter 30.000 Euro sind derzeit eine Seltenheit, womit ein Umstieg auf ein elektrisches Fahrzeug für viele Kunden unerschwinglich ist. Dem will Renault mit der Neuauflage des Ur-Twingos entgegnen. Der elektrische Kleinstwagen soll für weniger als 20.000 Euro angeboten werden. Doch es ist nicht das einzige Modell, das Renault und andere Hersteller vorbereiten, um die Elektromobilität in die Breite zu bringen.

der aktuellen Generation, ist zumindest in Deutschland deutlich teurer. Hier werden mindestens 28.000 Euro für den Kleinstwagen fällig, den es nicht einmal optional mit einer Schnelllademöglichkeit gibt. In Österreich liegt der Basislistenpreis mit unter 26.000 Euro noch auf einem vertretbareren Niveau. Alle drei Fahrzeuge sind dem Kleinstwagensegment zugeordnet und werden ab kommendem Jahr reichlich Konkurrenz bekommen, die mit mehr Reichweite, besseren Ladeleistungen und mehr Platz Kunden locken werden.





Renault-Group-Chef äußert sich zu Elektroauto-Tochter AmpereRenault-Group-Chef Luca de Meo hat sich für den Finanzmarkt ausführlich zu der am 1. November offiziell firmierten Elektroauto-Tochter Ampere geäußert. In der neuen Unternehmenseinheit mit Börsen-Ambitionen bündeln die Franzosen Elektrofahrzeuge und Software. Das soll unter anderem einen vollelektrischen Pkw für unter 20.000 Euro ermöglichen.

Renault bestätigt Marktstart des Renault 5 für 2024Renault wird die Serienversion des rein elektrischen Renault 5 Prototype 2024 auf den Markt bringen. Das bestätigte der französische Hersteller im Rahmen der Pr

