Günstige Elektroautos: Citroën ë-C3 und Dacia Spring Electric

Das Angebot von Pkw mit reinem Batterieantrieb ist in den untersten Größenklassen noch gering. Einige Hersteller nehmen nun aber das Segment mit Preisen von weniger als 25.000 Euro in den Blick. Für einen Kleinwagen findet er ziemlich große Aufmerksamkeit: Im nächsten Frühjahr kommt auch in Deutschland der ë-C3 von Citroën auf den Markt. Mit einem Preis, der mit 23.300 Euro startet, soll es das günstigste Elektroauto aus europäischer Produktion sein.

Gebaut wird das Modell aus der Markenwelt von Stellantis in der Slowakei. Der Dacia Spring Electric in der gleichen Preiskategorie ist zwar auch europäisch, aber der Mutterkonzern Renault lässt ihn in China produzieren. Unterhalb der Schwelle von 25.000 Euro ist das Angebot an Elektroautos noch sehr überschaubar. Der ADAC moniert, in Deutschland würden nur drei Modelle für weniger als 30.000 Euro angeboten





