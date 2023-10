Gulde: 'Leverkusen hat angefangen nachzudenken'

Dass die Freiburger bei einem Ballbesitz von gerade mal 30 Prozent trotzdem nur sechs Leverkusener Chancen zuließen und vier eigene hatten, werteten sie genauso als Erfolg wie das knappe Ergebnis - zumal sie am Ende sogar noch am Ausgleich schnupperten."Nach dem 2:1 wurde es ein bisschen offener, mit Halbchancen für uns", sagte Verteidiger, der den Anschlusstreffer kurz nach seiner Einwechslung erzielt hatte.

Nur ein"bisschen zu brav" sei er noch, was sich auf die Szene mit Wirtz bezog, in der Röhl zu einem taktischen Foul hätte greifen können, und das gelte auch für, der sich nach einem Foul nicht fallen ließ."Noah will weiter laufen, das spricht für ihn, er ist sehr fair", analysierte Grifo die Situation,"das wäre vielleicht noch mal ein guter Standard für uns gewesen.

Leverkusen mit hoher Passquote, aber schlechter ChancenverwertungDie Passquote der Leverkusener liegt über 90 Prozent, Freiburg kommt nur auf 68 Prozent. Doch keiner der bisher sechs Abschlüsse fand den Weg auf das gegnerische Tor. Weiterlesen ⮕

