Guggenberger Legionäre starten als Titelfavoriten in die neue Baseball-Saison

Die Guggenberger Legionäre aus Regensburg zählen zu den Titelfavoriten in der neuen Saison der Baseball-Bundesliga, die am Wochenende beginnt. Die Ambitionen auf den sechsten Meistertitel sind offensichtlich – und die Verantwortlichen äußern sie auch ganz selbstbewusst: "Ja, ist ganz klar, dass hier hohe Erwartungen gestellt werden, ohne Zweifel", bestätigt Trainer Martin Helmig, Baseball-Legende und früherer Nationaltrainer. Außerdem spielen die Legionäre international im Champions Cup.Internationales Team soll Kurs auf Meistertitel nehmen Helmig und seine Kollegen haben die Mannschaft für die neue Saison gezielt verstärkt. Echte Unterschiedsspieler haben sie gesucht und ein internationales Team zusammengestellt. "Wir haben ja hier viele Nationalspieler und einen guten Stamm von unserer deutschen Mannschaft, trotzdem versucht man immer, sich zu verstärken", so Helmig zum BR