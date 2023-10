Guardiola lobt Bernardo Silva nach Derby-Sieg gegen ManUnited

(29) überzeugt beim Derby-Sieg gegen ManUnited einmal mehr. Wichtig: In der zweiten Halbzeit serviert der Portugiese vor dem 2:0 eine butterweiche Flanke in den Strafraum, bei der Haaland nur noch den Kopf hinhalten muss (49. Minute). Diese starke Leistung nimmt auch Pep wahr – und lobt den Mittelfeld-Star anschließend überschwänglich! Guardiola nach dem Spiel: „Bernardo Silva ist einer der besten Spieler, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ich hatte das Glück, mit Spielern auf höchstem Niveau zu arbeiten, und er ist einer der Besten, wegen seiner Intensität, seiner Intelligenz und weil er ein guter Kerl ist.“„Er hat die Fähigkeit, uns dabei zu helfen, den Ballbesitz zu behalten und im richtigen Moment anzugreifen. Er kann wie eine falsche Neun spielen, er ist sehr intelligent und jeder liebt ihn.“ Der City-Trainer ergänzt: „Bernardo Silva liebt es, im Old Trafford zu spielen, ich kann mich an keine schlechte Leistung von ihm hier erinnern.“ Weiter in der Lobeshymne: „Ich könnte 10 Minuten lang darüber sprechen, was Bernardo für uns und für mich bedeutet. Wir lieben ihn.“Der Portugiese spielt seit 2017 bei den Skyblues, stand über 300 Mal für City auf dem Rasen. Mit den Engländern gewann er fünfmal die englische Meisterschaft und einmal die Champions League.Silva wurde lange als neuer Star in Saudi-Arabien gehandelt, auch mit Paris St.-Germain und dem FC Barcelona wurde er in Verbindung gebrach

