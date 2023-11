Guardiaris stellt neue Generation des Small Arms Mobile Trainer vor

Der slowenische Hersteller Guardiaris präsentiert auf der I/ITSEC in Orlando eine neue Generation des Small Arms Mobile Trainer (SAMT). Die Simulationsanlage ermöglicht das Training mit Handfeuer- und Panzerabwehrwaffen sowie Militärfahrzeugen und ferngesteuerten Waffenstationen. Das Training kann sowohl auf Einzel- als auch auf Truppenebene in einer realistischen synthetischen Umgebung durchgeführt werden.





Letzte Generation: Aktivisten der Gruppe Letzte Generation beschmieren Kanzleramt​Aktivisten der Gruppe Letzte Generation haben am Dienstag eine Fassade des Bundeskanzleramtes in Berlin mit oranger Farbe beschmiert. Was sie dieses Mal genau angestellt haben.

Generation Y und Generation Z bestens abgeholt: Coface als Fair Company ausgezeichnetMainz (ots) - Positive Nachrichten zum Ausklang des Jubiläumsjahrs: Der Kreditversicherer Coface, der 2023 sein 100-jähriges Bestehen in Deutschland feiert, ist vom Handelsblatt und dem Institut für Beschäftigung

Generation Z: Großkonzerne schulen Führungskräfte im Umgang mit jungen MitarbeiternIn großen Konzernen gehören sie zum Standard: Seminare für Führungskräfte, die geschult werden, wie sie mit den Vorlieben, Talenten und Schwächen der Generation Z umgehen sollen. Eine Insiderin berichtet.

Nach Farbattacke der Letzten Generation an der Uni Würzburg: Kann die Farbe komplett entfernt werden?Nach der Aktion am Montag hat die Universität Würzburg eine Reinigungsfirma beauftragt, um die Farbe zu entfernen. So lange wird es dauern, bis die Farbe wieder weg ist.

Zwölf Verbände treten aus 'Bündnis für die junge Generation' ausBerlin - Zwölf große Verbände der Kinder- und Jugendarbeit treten aus dem 'Bündnis für die junge Generation' des Bundesjugendministeriums unter Lisa Paus (Grüne) aus, wie die 'Welt' (Freitagausgaben) berichtet.

