GTA 6-Trailer bestätigt Gerüchte über Release und Schauplatz

Vermutlich hat es jeder mitbekommen: Der GTA-6-Trailer ist da und bestätigt zahlreiche Gerüchte. Den Release 2025, den Schauplatz in Südflorida, Miami, und die dem Dade-County nachempfundene fiktive Stadt - nennen wir sie Vice City im Bundesstaat Leonida. Der Trailer ließ durchblicken, dass es wie in GTA 5 offenbar eine Karte ist, die neben der Stadt auch die ländlich(eren) Ecken umfasst - in dem Fall die Everglades mit ihrem Südstaaten-Charme und offenbar auch zumindest einen Teil der Keys.

Das Konzept scheint sehr ähnlich zu sein wie bei GTA 5 - eine komprimierte Version des Vorbildes. Der Ocean Drive in Miami ist klar auszumachen."Love Is A Long Road" setzt die StimmungDamit ist die Szene gesetzt für Lucia und Jason. Deren Hintergrundgeschichte war in groben Zügen schon durchgesickert. Lucia ist offenbar vorbestraft, trägt eine elektronische Fußfessel und schlägt sich mit Raubüberfällen durc





