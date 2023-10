GTA 6 mit „lebensechten“ Figuren: Neue Hinweise auf spektakuläre Technik aufgetaucht

GTA 6: Realistischere NPCs als zuvor? Obwohl GTA 5 in die Jahre gekommen ist, bietet es immer noch einiges. Dennoch schürt die Vorfreude der Fans auf GTA 6 große Erwartungen. Rockstar arbeitet bereits seit einigen Jahren an diesem Spiel, hält jedoch Informationen darüber zurück. Ein Patent könnte die Wartezeit und den Mangel an Informationen jedoch spannender gestalten.

Falls diese Technologie tatsächlich in GTA 6 integriert wird, dürfen sich die Fans auf vielfältigere und äußerst realistische Animationen freuen. Dies könnte bedeuten, dass Charaktere auf Wetterbedingungen reagieren oder sich an ihr Energielevel anpassen, was das Spielerlebnis noch immersiver gestalten würde. Seit Jahren haben Fans genaue Vorstellungen vom perfekten GTA 6.

