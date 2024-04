Gruselige Begegnung beim Campen im brasilianischen Dschungel

Wer in der brasilianischen Wildnis sein Zelt aufschlägt, wird mit einer atemberaubenden Kulisse belohnt. Oder mit Tiere n, die das Grusel n lehren. Der Natur so nah wie möglich: Während für die einen ein Camping urlaub mit Wohnwagen oder Zelt nicht infrage kommt, ist es für andere die Erfüllung ihrer Träume. Beim Campen ist man relativ flexibel und unabhängig, oftmals sind Tiere entdecken, die man sonst nicht zu Gesicht bekommt.

Ob man jedoch sein Zelt mitten im brasilianischen Dschungel aufschlagen muss, ist Geschmackssache. Bruno Roos unternimmt mit ein paar Freunden eine Wanderung durch den üppigen Regenwald Brasiliens zum Gipfel des Berges Mestre Álvaro. Dort angekommen, schlagen sie ihr Nachtlager auf. Der Aufstieg hat sie Kraft gekostet, doch sie werden mit einer. Als er am nächsten Morgen in der Dämmerung wach wird, greift er zur Taschenlampe – und sieht einen unheimlichen Gast direkt vor sich. Das Video teilt er auf TikTok unter @roosbrun

Brasilianische Wildnis Zelt Camping Tiere Grusel Natur Dschungel Wanderung Regenwald Tiktok

