Grünen-Politiker fordert Schließung des Islamischen Zentrums Hamburg

Kurz nach den iranischen Angriffen auf Israel hat Konstantin von Notz die Schließung des Islamischen Zentrums Hamburg gefordert. Das Zentrum stehe Extremisten zu nahe, sagte von Notz. SymbolbildKurz nach den iranischen Angriffen auf Israel hat Konstantin von Notz die Schließung des Islamischen Zentrums Hamburg gefordert. Das Zentrum stehe Extremisten zu nahe, sagte von Notz.Großangriff auf Israel die Schließung des umstrittenen Islamischen Zentrums Hamburg .

Im November 2023 war das Bundesinnenministerium mit einer Großrazzia in sieben Bundesländern dem Islamischen Zentrum Hamburg und möglichen Teilorganisationen der Vereinigung zu Leibe gerückt. Mehr als 800 Einsatzkräftedurchsuchten Dutzende Objekte, darunter auch die bekannte Blaue Moschee in Hamburg. Sicherheitsbehörden gehen dem Verdacht nach, dass der Verein Aktivitäten der proiranischen Hisbollah aus dem Libanon unterstützt.

Die iranische Armee und verbündete Milizen hatten am Samstag israelische Ziele mit mehr als 300 Raketen und Drohnen angegriffen. Das israelische Militär wehrte nach eigenen Angaben die Attacke erfolgreich ab.Eine Mutter in den USA hat ihre zwei Kinder tagelang alleine in der Wohnung gelassen. Die 29-jährige Frau soll, statt sich um ihre Kinder zu kümmern, eine Kreuzfahrt gemacht haben.

Iran Israel Islamisches Zentrum Hamburg Extremismus Schließung

