Grünen-Parteitag in Karlsruhe: Wahlen und politische Reden

Omid Nouripour greift in seiner politischen Rede die Union an. Vizekanzler Robert Habeck teilt aus gegen die Union. Parteichefin Ricarda Lang sieht Anlass zur Selbstkritik. Der Parteitag der Grünen im Ticker.setzen am Freitag (09.30 Uhr) ihren Parteitag in Karlsruhe fort. Dort wollen die Delegierten am Nachmittag den sechsköpfigen Bundesvorstand um die beiden Chefs Ricarda Lang und Omid Nouripour neu wählen. Sowohl Lang als auch Nouripour kandidieren erneut, eine Wiederwahl gilt als sicher.

Daneben sollten die mehr als 800 Delegierten die Wahlen für die Plätze auf der Liste zur Europawahl beginnen. Für Platz 1 kandidiert die Fraktionschefin der Grünen im EU-Parlament, Terry Reintke.„Antisemitischer Hass und antiisraelische Hetze sind keine Meinung“, so Baerbock. Wer in Deutschland sei, für den gelte das Grundgesetz. „Wer in Deutschland lebt und das Existenzrecht Israels in Frage stellt, der trifft auf unseren erbitterten Widerstand mit all seinen Konsequenzen.“ Es gebe kein „ja, aber“, sondern nur ein „nie wieder





