Grünen-Parteitag: Diskussion über Asyl und Migration

Ihr bisher längster Parteitag wird für die Grünen zur Zerreißprobe. Gleich am ersten Tag diskutieren die Mitglieder über Asyl und Migration. Ein Thema, das die Partei schon länger zu spalten droht. Vom 23. bis 26. November versammeln sich ihre Mitglieder unter dem Motto „Machen, was zählt“ in Karlsruhe. Offiziell soll der Bundesvorstand neu gewählt und das Programm für die Europawahl festgelegt werden.

Doch schon jetzt scheint klar, dass andere Themen das historische Treffen am Gründungsort der Grünen dominieren werden. Dass es womöglich nicht nur der längste, sondern auch einer der schwierigsten Bundesparteitage aller Zeiten werden wird. Denn direkt am Donnerstag ist eine Debatte über „Humanität und Ordnung“ angesetzt. Dann wird über Migration, überlastete Kommunen, Seenotrettung und Integration diskutiert. Oder eher: gestritten. Entsprechenden Antrag des Bundesvorstands Manche Parteimitglieder wollen, dass die „geplante Kriminalisierung der Seenotrettung“ als „untragbare Grenzüberschreitung“ bezeichnet wird





