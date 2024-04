Grünen-Ministerinnen Katja Meier und Josefine Paul wollen heiraten

Die Grünen-Ministerinnen Katja Meier und Josefine Paul sind seit fünf Jahren ein Paar. Nun wollen sie ihre Liebe mit dem Jawort feiern. Die beiden Grünen-Politikerinnen Katja Meier (44) und Josefine Paul (42) wollen den Bund der Ehe eingehen. Das hat das Ministerinnen-Paar in einem Interview mit der Zeitschrift "Bunte" bestätigt. "Ja, wir wollen heiraten", sagte Paul im gemeinsamen Doppel-Interview mit ihrer Partnerin. "Weil es schön ist, sich gegenseitig zueinander zu bekennen.

Es geht weniger um die politische Geste. Die Liebe ist das Fundament." Ein konkretes Datum stehe allerdings noch nicht fest, so Katja Meier, die auch Grünen-Spitzenkandidatin in Sachsen ist. "Wir wissen aber noch nicht genau wann. Im Wahlkampfjahr ist das für mich eine gewisse Herausforderung." Meier ist derzeit in Sachsen Ministerin der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellun

