Grüne fordern europaweites Werbeverbot für Influencer

Das Smartphone ist bei vielen jungen Menschen oft nur einen Handgriff entfernt. Damit immer verfügbar: Werbung für Produkte und Finanzen bei Social Media. Mode hier, Finanztipps oder Sparmöglichkeiten dort – bei TikTok und Instagram präsentieren Influencer ihren Followern aktuelle Deals. Im Gegenzug erhalten sie von den Firmen Geld oder andere geldwerte Vorteile. Unter den beworbenen Deals und Produkten können im Einzelfall auch umstrittene Produkte dabei sein.

Daher fordern die Grünen ein europaweites Werbeverbot für Influencer für Finanzprodukte, medizinische Produkte, Glücksspiel und ungesunde Lebensmittel, informiert das. Dem Portal liegt ein unveröffentlichtes Papier mit Empfehlungen an die EU-Kommission vor. SPD und FPD kritisieren das Vorhaben, da inhaltlich unterschiedliche Themen vermischt würden. Lebensmittelwerbung sei demnach anders zu bewerten als Finanzwerbung.Finanz-Werbung auf Social Media kann die Menschen in die Irre führe

