Grüne fordern Ausweitung des Nahverkehrs in Hamburg

Von 2018 bis 2020 wurde in Hinblick auf neue Linien und dichtere Takte bei Bus und Bahn deutlich zugelegt. Aber in der Pandemie kam diese sogenannte Angebotsoffensive ins Stocken. Jetzt sei es Zeit, sie wieder aufzunehmen, fordern Verkehr spolitikerinnen und -politiker der Grünen in einem Antrag für die Mitgliederversammlung Ende April.Ein Grund dafür ist das Deutschlandticket , das ab August außerdem für alle Schülerinnen und Schüler in Hamburg gratis sein soll.

Die Verkehrsbehörde erwartet 170.000 Nutzerinnen und Nutzer. Ob Busse und Bahnen dadurch spürbar voller werden, soll im September überprüft werden, sagte HVV-Sprecher Rainer Vohl.Einzelne Neuerungen seien schon in Planung, etwa ein Expressbus von Harburg zum Airbus-Werk. Ein generell größeres Angebot sei aber eine finanzielle Frage.

Grüne Nahverkehr Hamburg Angebotsoffensive Deutschlandticket Schülerinnen Schüler

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ndr / 🏆 68. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hamburg & Schleswig-Holstein: Cannabis-Freigabe: Gewerkschaft der Polizei kritisiert GrüneDie Haltung der Hamburger Grünen zur Cannabis-Freigabe stößt bei der Gewerkschaft der Polizei auf scharfe Kritik. Der Landesvorsitzende Horst Niens wirft Justizsenatorin Anna Gallina 'Arroganz' vor.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Hamburg & Schleswig-Holstein: Haushalt: CDU und Grüne von Verfassungsmäßigkeit überzeugtDie Fraktionschefs von CDU und FDP sehen einer möglichen Haushaltsklage gelassen entgegen: 'Wir haben uns nichts Neues ausgedacht.'

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Hamburg: SPD und Grüne für mehr KI-Einsatz bei VideoüberwachungIn Hamburg plädieren SPD und Grüne für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) bei der Videoüberwachung. Die Polizei hat diese Technik im vergangenen Jahr schon am Hansaplatz in St. Georg ausprobiert.

Herkunft: ndr - 🏆 68. / 61 Weiterlesen »

Hamburg & Schleswig-Holstein: Grüne Verkehrspolitik - Tschentscher verteidigt TjarksDie CDU wettert in der Bürgerschaft gegen die grün-geführte Verkehrsbehörde. Im folgenden Schlagabtausch schaltet sich Bürgermeister Tschentscher ein - und stellt sich an die Seite seines Senators.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Auch Grüne fordern Schließung des Islamischen Zentrums HamburgBerlin - Der stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Konstantin von Notz dringt nach dem iranischen Angriff auf Israel auf die Schließung des Islamischen Zentrums Hamburg (IHZ). Das Regime im Iran

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Hamburg & Schleswig-Holstein: Hamburg Towers verlieren in BambergDie Towers können in Bamberg ihrem Saisonziel einen großen Schritt näherkommen. Doch am Ende jubeln die Gastgeber, weil die Hanseaten im dritten Viertel einen schwachen Auftritt hinlegen.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »