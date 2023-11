Grüne Basis kritisiert Parteispitze in Ampelkoalition

In einem Wut-Brief an die Parteispitze entlädt sich der Frust der Basis über den Kurs der Grünen in der Ampelkoalition. Mehr als 500 Grünen-Mitglieder haben den Brief bereits unterzeichnet. Sie kritisieren, dass die Partei zu viele Kompromisse gemacht und diese als Erfolge verkauft hat, ohne die Basis ausreichend zu informieren.





🏆 6. focusonline » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ärger in der Ampelkoalition: FDP droht Grünen mit Ende der ÖkostromförderungWirtschaftsminister Robert Habeck handelte am Dienstag eine Einigung für die Reform des europäischen Strommarktes aus. Doch die FDP? Sieht darin einen Verstoß gegen den Koalitionsvertrag.

Herkunft: derspiegel - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Grünen-Chef verteidigt Kurs der Ampelkoalition in der MigrationspolitikOmid Nouripour, der Grünen-Chef, hat den Kurs der Ampelkoalition in der Migrationspolitik gegen Kritik aus der eigenen Partei verteidigt. Er betonte die Notwendigkeit, Humanität und Ordnung in Einklang zu bringen und die Kommunen zu entlasten. Nouripour verteidigte auch die Äußerung von Bundeskanzler Olaf Scholz, dass Deutschland 'endlich im großen Stil' abschieben müsse.

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Appell an die Parteispitze: Thüringer FDP-Chef Kemmerich sieht Basis-Brandbrief als »Alarmzeichen«Eine Basis-Initiative in der FDP fordert die Parteispitze auf, den Verbleib in der Ampel-Koalition »dringend« zu überdenken. Nun begrüßt Thomas Kemmerich den Aufruf. Er sagt: »Die Basis wird mutiger und lauter.«

Herkunft: derspiegel - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Grüne Parteibasis kritisiert Kompromisse in der AmpelkoalitionTeile der Parteibasis der Grünen äußern in einem offenen Brief ihre Unzufriedenheit mit der Parteispitze aufgrund von Kompromissen in der Ampelkoalition, die den eigenen Werten widersprechen.

Herkunft: tagesschau - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Rentenpaket: Ampelkoalition streitet seit über einem JahrSeit einem Jahr kommt die Ampelkoalition mit dem geplanten Rentenpaket nicht voran. Die Festschreibung des Rentenniveaus bei 48 Prozent und der Aufbau eines neuen Generationenkapitals scheitern bislang an internen Querelen vor allem zwischen Grünen und FDP.

Herkunft: rponline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Lindner bekennt sich zu Verbleib in AmpelkoalitionDüsseldorf - Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner hat sich für den Verbleib seiner Partei in der Ampelkoalition ausgesprochen. Die Aufgabe der unterschiedlichen Ampelparteien sei es, permanent

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »