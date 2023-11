GründerTag in Potsdam: Unterstützung für junge Unternehmen

In Potsdam lässt es sich aber auch gut gründen. Gründerinnen und Gründer verwirklichen neue und innovative Ideen und werden dann zu Unternehmen , die für Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung und Fortschritt einer Region sorgen. Es ist daher besonders erfreulich, dass in der Landeshauptstadt der Gewerbestand auf rund 13.000 Unternehmen gewachsen ist, bei einem stetig positiven Gründung ssaldo.

Eine intensive Vorbereitung der unternehmerischen Selbstständigkeit ist einer der zentralen Erfolgsfaktoren für die Entwicklungschancen junger Unternehmen . Der Potsdam er GründerTag ist ein Angebot, das bei der individuellen Vorbereitung der Gründung tatkräftig unterstützt. Am 16. November lud die Landeshauptstadt Potsdam mit den Partnern des Gründerforums zum diesjährigen GründerTag in die IHK Potsdam ein. Den Besucherinnen und Besuchern wurde ein umfangreiches und vielfältiges Programm rund um die Themen Existenz gründung und Unternehmen sentwicklung gebote





Weiterlesen: CİTYREPORT » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

TAGESSPİEGEL: Ranking der höchsten Kaufkraft: Potsdam ist Schlusslicht – Landkreis Potsdam-Mittelmark ganz vorneWie wohlhabend man ist, hängt nicht nur am Einkommen. Die regionalen Kosten spielen eine Rolle. Berechnungen ergeben: In Potsdam ist die Kaufkraft in Brandenburg am niedrigsten.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen »

CİTYREPORT: – hier spielt die Musik: Potsdamer GründerTag bietet alles Wissenswerte rund um den Weg zum eigenen UnternehmenPotsdam - Unter dem Motto „Potsdam – hier spielt die Musik“ lädt die Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt mit den Partnern des Gründerforums Pots

Herkunft: CityReport | Weiterlesen »

TAGESSPİEGEL: Sieg in der Champions League: Mit drei Stunden Training gelingt dem SC Potsdam der große CoupTrotz des engen Terminkalenders setzt Potsdam sich in Polen durch. Sogar Trainer Boieri ist überrascht. Nun geht es gegen den Topfavoriten.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen »

TAGESSPİEGEL: Ein Kunstwerk für jeden Geschmack: Der neue Jahreskalender der Pro Potsdam würdigt das Kiezleben„Kiezleben“ heißt der neue Kunst-Jahreskalender, der einzelne Stadtteile Potsdams in den Fokus rückt. 13 Kunstschaffende zeigen ihre Arbeiten im Foyer der Pro Potsdam.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Björn Erhard: So unterstützt der Experte Unternehmen bei der Gründung einer GenossenschaftSarstedt (ots) - Gründer stehen früher oder später vor der Entscheidung, welche Rechtsform sie für ihr Unternehmen wählen sollen. Nur selten sind sie sich im Rahmen ihrer Überlegungen über die zahlreichen

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Nagel von der EZB: Unternehmen müssen einen Teil der jüngsten starken Lohnsteigerungen auffangenTeilen: Joachim Nagel von der Europäischen Zentralbank (EZB) sagte am Mittwoch, dass die Unternehmen einen Teil des jüngsten starken Anstiegs der Löhne auffangen müssen (Reuters). 'Wir gehen davon aus

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »