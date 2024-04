Grund- und Mittelschule Hausham plant Demonstration gegen Elterntaxis

Die Grund- und Mittelschule Hausham plant, gegen das Verkehrschaos auf dem Schulparkplatz vorzugehen. Etwa 67 von 300 Schülern werden mit dem Auto gebracht, obwohl die meisten fußläufig wohnen. Die Schule möchte mit selbst gebastelten Plakaten gegen Elterntaxis demonstrieren.

Andere Kommunen und Schulen in Deutschland setzen sich ebenfalls für einen autofreien Schulweg ein.

Grund- Und Mittelschule Hausham Demonstration Verkehrschaos Schulparkplatz Elterntaxis Autofreier Schulweg

