Großstadt oder Vorort? Analyse enthüllt, wo Familien am besten Leben

Die Wahl des Wohnortes ist eine der entscheidendsten Überlegungen für Familien. Ob der Trubel einer Großstadt, die Behaglichkeit einer Vorstadt oder das ruhige Landleben - Jede dieser Optionen hat ihren eigenen Charme und spricht unterschiedliche Familien mit individuellen Anforderungen an. In diesem Kontext präsentiert Betreut.

Eine deutliche Präferenz für die Vororte konnte lediglich in den Regionen um München und Duisburg festgestellt werden. Im Gegensatz dazu weisen Dortmund und Bremen als Großstädte mehr Vorteile auf. In vielen anderen Gebieten wie Berlin, Hamburg und Frankfurt am Main ergab die Untersuchung keine eindeutige Präferenz für Großstädte oder umliegende Gemeinden.

>> Die ausführlichen Ergebnisse für die 15 untersuchten Metropolregionen sind hier (https://www.betreut.de/magazin/kinder/grossstadt-vorort-analyse-2023-wo-leben-familien-mit-kindern-besser) verfügbar.

>> Hier (https://www.betreut.de/magazin/kinder/grossstadt-vorort-analyse-2023-wo-leben-familien-mit-kindern-besser) geht's zur genauen Beschreibung der Methodik und den verwendeten Quellen.

