Großrazzia gegen Islamisches Zentrum Hamburg

Mit einer Großrazzia in sieben Bundesländern ist das Bundesinnenministerium gegen das "Islamische Zentrum Hamburg" (IZH) und mögliche Teilorganisationen vorgegangen. Bei den Durchsuchungen sind laut Ministerium zahlreiche potenzielle Beweismittel gefunden worden, unter anderem größere Bargeldmengen, CDs, Schriftstücke und Flugblätter. Die Beamten nahmen zudem Mobiltelefone, Tablets, Laptops und USB-Sticks mit.

Die Durchsuchungen erfolgten laut Bundesinnenministerium im Rahmen eines vereinsrechtlichen Ermittlungsverfahren gegen das IZH. Dieses stehe im Verdacht, "sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung und gegen den Gedanken der Völkerverständigung zu richten". Wenn dem so wäre, würden Verbotsgründe erfüllt. Zudem gingen die Sicherheitsbehörden den Angaben zufolge dem Verdacht nach, dass das IZH die Aktivitäten der libanesischen Terrororganisation Hisbollah unterstützt, die aktuell auch. Das IZH erklärte als Reaktion auf die Razzia, es werde "vollständig mit den Behörden" kooperieren

