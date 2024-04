Größerer Polizeieinsatz in Halle wegen Verdacht auf Bombenbau

In Halle läuft ein größerer Einsatz der Polizei . Hintergrund ist der Verdacht eines Bombenbau s in einer Wohnung. Halle – Am Samstagnachmittag rückt in Halle die Polizei aus. Ein Anwohner soll in einer Wohnung eine oder mehrere Bomben gebaut haben. Zuerst hatte dieonline darüber berichtet. Die Wohnung befinde sich demnach in der Schlosserstraße.Der Sachverhalt werde aktuell noch geprüft, es seien Spezialisten im Einsatz , sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage.

Nähere Angaben zu dem Vorfall machte er zunächst nicht. In Halle an der Saale rückte die Polizei zu einem Großeinsatz aus. (Symbolbild) © Wolfgang Maria Weber/Imagohervorgeht, kam es zu einer Evakuierung von zwei Hauseingängen des Gebäudekomplexes Loests Hof. Zudem sei die Gasversorgung vorübergehend eingestellt worden. Gegenüber der Zeitung bestätigte ein Sprecher, dass USBV-Spezialisten aus Magdeburg vor Ort seien. Sie sind Experten für das Entschärfen von „unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen

Halle Polizei Bombenbau Verdacht Einsatz

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



WA_online / 🏆 103. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Größerer Polizeieinsatz in Halle wegen Verdacht auf BombenbauIn Halle läuft ein größerer Einsatz der Polizei aufgrund des Verdachts eines Bombenbaus in einer Wohnung. Spezialisten sind im Einsatz und der Vorfall wird noch geprüft.

Herkunft: rosenheim24 - 🏆 104. / 51 Weiterlesen »

Größerer Polizeieinsatz wegen unklarer Bedrohungslage in FrankenBamberg - Am Donnerstagmorgen hat eine Altenpflegerin in Bamberg einen unbekannten Mann gemeldet, der sie mit offenbar einer Schere bedroht hat. Mehrere Streifen rückten an.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Größerer Polizeieinsatz in der Nürnberger SüdstadtNürnberg (ots) Die Mitteilung über eine Person, die sich mit einer Schusswaffe in einer Wohnung in der Nürnberger Südstadt aufhalten soll, löste

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Größerer Polizeieinsatz auf Bauernhof in AhlenAm Montagabend hat ein größerer Polizeieinsatz auf einem Bauernhof in Ahlen stattgefunden. Es wurden Leichen entdeckt und es handelt sich möglicherweise um ein Tötungsdelikt. Die genauen Umstände sind noch unklar.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Größerer Einsatz aufgrund eines BrandgeschehensMannheim (ots) Gegen 15:16 Uhr kam es in der Lameystraße, in einer dortigen Wohnung, zu einem Brandgeschehen welches eine erhebliche Rauchentwic

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Verdacht auf Bau einer Bombe in Halle – Polizei im GroßeinsatzBombenverdacht in Halle löst massiven Polizeieinsatz aus

Herkunft: chiemgau24 - 🏆 50. / 63 Weiterlesen »